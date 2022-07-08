بوادر خيانة وفضيحة جديدة تخص كريم بنزيما (صور)

السومرية نيوز – رياضة

انتشرت مؤخرا صور على منصات التواصل الاجتماعي، للفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مع فتاة تدعى جوردان أوزونا، في ميامي بأمريكا.



وبحسب تقرير لموقع "legossip" المعني بأخبار الحياة الشخصية للمشاهير، فإن هناك علاقة جمعت بين بنزيما وأوزونا، حاول اللاعب إخفاءها.

ويقول التقرير إن بنزيما ونجله إبراهيم قد سافرا إلى دبي بعد أيام من وجود اللاعب بصحبة صديقته أوزونا، عارضة الأزياء البالغة من العمر 32 عاما، لكي يبعد نفسه عن أي تقارير تربطه بها.

وتعرف عارضة الأزياء الأمريكية باسم "جيوردين" ولديها 320 ألف متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان لجيوردين علاقة سابقة بيونس بيندجما، عارض أزياء وملاكم جزائري، وأشخاص آخرين، بحسب تقرير الموقع الناطق بالفرنسية.

وأشار التقرير إلى أن جيوردين كانت بصحبة بنزيما ونجله إبراهيم خلال رحلتهما إلى دبي، والتي سافرا من خلالها عبر طائرة خاصة.

ولم يعلن الثنائي بعد عن أي علاقة، إلا ان الصور المنتشرة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم التقاطها من قبل بعض المصورين دلت على ذلك، كما أن بنزيما نشر صورة له وهو نائم في الطائرة، ثم حذفها حين انتبه إلى وجود قدم فتاة ظاهرة فيها.

من جانبها، كانت تشولي دي لاوناي زوجة بنزيما، قد اتهمت ريانا، مغنية البوب الأمريكية، بإقامة علاقة مع زوجها قبل أن يتضح مؤخرا أنها بريئة من هذا الاتهام، الذي أصبحت بطلته عارضة الأزياء جيوردين.