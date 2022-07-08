بعد 17 عامًا من رحيله.. بيبي رينا يعود لحراسة عرين فياريال

ونشر الحساب الرسمي للنادي، الذي ينافس في الدوري الإسباني، مقطع فيديو عبر موقع "تويتر"، قال فيه الحارس الذي سيبلغ الـ40 عامًا في الـ31 من شهر أغسطس/ آب المقبل: "أيتها العائلة الصفراء (في إشارة إلى لون قميص الفريق)، ها أنا هنا مجددًا بعد 17 عامًا. متحمس للغاية وأتطلع بفارغ الصبر لرؤيتكم مجدداً والاستمتاع بوجودي بينكم".وكان عقد رينا قد انتهى مع لاتسيو في يونيو 2022، وقد خاض في الموسم الماضي 17 مباراة بكل المسابقات، منها 15 في الدوري الإيطالي، وتلقت شباكه 33 هدفاً.يمتلك رينا مسيرةً كرويةً حافلةً في الكرة الأوروبية، حيث بدأ مشواره مع فرق الشباب لبرشلونة الذي رقّاه إلى الفريق الأول لموسمي 2000-01 و2001-02، ثم انتقل إلى فياريال حيث لعب 3 مواسم، قبل بدء ترحاله القارّيّ أولاً مع ليفربول الإنجليزي الذي أمضى في صفوفه 8 أعوام قبل أن يتركه للدفاع عن ألوان نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحدٍ، ثم عن ألوان بايرن ميونيخ الألماني لموسم أيضًا (2014-2015).وبعدها، عاد الحارس الدولي الإسباني إلى نابولي مرةً أخرى، وانضم بصفة نهائية ولعب معه 3 سنوات، قبل الانتقال إلى مُنافِسه المحلي ميلان لموسمين تخللتهما عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مُعاراً إلى أستون فيلا.وجاءت نهاية مغامرة رينا مع الكرة الإيطالية بموسمين آخرَين بشعار لاتسيو، قبل أن يقرر العودة إلى فياريال وفي جعبته 854 مباراة بالمجمل خلال مسيرة طويلة، وذلك استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.وحصد رينا في مسيرته لقبًا واحدًا على صعيد الدوري مع بايرن عام 2015، فيما أحرز مسابقة الكأس مرتين (2006 مع ليفربول و2014 مع نابولي) وكأس الرابطة وكأس السوبر الأوروبية مرة واحدة (ليفربول 2012 و2005).