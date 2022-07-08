تمهيداً لضمه.. يوفنتوس يعلن وصول بوجبا

وغادر بوجبا صفوف الشياطين الحمر بنهاية الموسم الماضي، عقب انقضاء عقده مع النادي الإنجليزي، ليقرر العودة إلى فريق السيدة العجوز، بعد 6 سنوات من رحيله عنه إلى اليونايتد.ونشر الحساب الرسمي لليوفي على "تويتر"، مقطع فيديو قصير للحظة هبوط طائرة بوجبا في مطار تورينو، ونزوله منها مرتديا ألوان الفريق.ومن المقرر أن يجري الدولي الفرنسي الفحوصات الطبية، غدا السبت، قبل الإعلان عن الصفقة رسميا.يذكر أن يوفنتوس أعلن كذلك مؤخرا عن وصول الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان السابق، الذي أجرى الفحوصات الطبية صباح اليوم، قبل انضمامه للفريق بشكل رسمي في صفقة انتقال حر.