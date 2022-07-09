أنس جابر تخسر نهائي "ويمبلدون"

وفازت رايباكينا، المصنفة 17 للبطولة، على أنس جابر (الثانية عالميا)، في المباراة النهائية بنتيجة (3-6)، (6-2)، (6-2)، لتفشل التونسية في تحقيق إنجاز تاريخي جديد والفوز بأول لقب في بطولة كبرى.دخلت أنس جابر المباراة بقوة وتمكنت من كسر الإرسال الثاني لإلينا ريباكينا لتتقدم في النتيجة (2-1)، و(3-1)، ثم (4-2)، و(5-3).ومن جديد نجحت البطلة التونسية في كسر إرسال منافستها بشوط أبيض مكنها من الفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة (6-3)، بعد 32 دقيقة من اللعب.وسجلت أنس في المجموعة الثانية، تراجعا كبيرا، سهل مهمة ريباكينا ما جعلها تأخذ الثقة لتكون في طريق مفتوح للفوز بالمجموعة بنتيجة (6-2).ودخلت ريباكينا المجموعة الثالثة بقوة وتقدمت (2-0) ثم (3-1)، ورغم تقليص الفارق من قبل أنس جابر (3-2)، لكن إلينا فازت بالمجموعة (6-2)، وبالمباراة بمجموعتين لمجموعة.