تعيين عدي إسماعيل مدربا لنفط ميسان

السومرية نيوز – رياضة

أعلن نادي نفط ميسان، اليوم السبت، تعيين عدي إسماعيل مدربا لفريقه الكروي وقيادته في الموسم المقبل، خلفا للمدرب أحمد خلف.



ووفقا لقرارات إدارة النادي في اجتماعها المنعقد اليوم السبت، تقرر منح عدي إسماعيل، الصلاحيات كاملة لتشكيل الجهاز الفني المساعد، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية للتعاقد مع اللاعبين المحليين والمحترفين.

وقدمت إدارة نفط ميسان شكرها وتقديرها للمدرب السابق أحمد خلف، وتمنت له التوفيق في مهمته التدريبية المقبلة.

وسبق للمدرب عدي إسماعيل، أن قاد نفط ميسان في الموسم قبل الماضي وأحرز معهم المركز الثامن.

ويسعى نفط ميسان لتحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل، بعد نجاحه في البقاء ضمن أندية الدوري الممتاز.