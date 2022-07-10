فينيسيوس يجدد عقده مع ريال مدريد

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع فينيسيوس جونيور على عقده الجديد مع ريال مدريد".وأضاف: "توصل الطرفان إلى اتفاق شفهي في الشهر الماضي، لكن انتهى الأمر الآن، ويمتد العقد الجديد لفينيسيوس حتى عام 2027، كما أراد الرئيس فلورنتينو بيريز".واختتم خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "سيختار النادي الملكي أفضل لحظة للإعلان عن التجديد، لكن تم توقيع العقود بالفعل".وقالت تقارير إسبانية إن "إدارة الريال سترفع عقد فينيسيوس من 3 ملايين يورو، ليصل إلى 10 ملايين يورو بالموسم، ضمن أعلى الرواتب في الفريق".