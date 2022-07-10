لويس سواريز يتلقى عرضاً "مفاجئاً" من نادٍ إيطالي

وذكرت صحيفة “Sportitalia” الإيطالية، أن "فريق مونزا الصاعد حديثا للدوري الإيطالي موسم 2022-2023، قدم عرضا لضم النجم الاوروجواياني لويس سواريز في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد نهاية موسم 2021-2022".واضافت، أن "مسؤولي مونزا، يسعون لتدعيم مركز المهاجم الصريح، وحدد قائمة تضم 4 لاعبين لهذا المركز، وهم لويس سواريز وماورو إيكاردي، باولو ديبالا، إدينسون كافاني، ولويس سواريز".واكملت، إن "أدريانو جالياني رئيس نادي مونزا، تواصل مباشرة مع لويس سواريز صاحب ال35 عاما، وعرض عليه راتبا سنويا بقيمة 5 ملايين يورو".وأوضحت، أن "لويس سواريز متاح كلاعب حر بعد نهاية عقده مع أتلتيكو، ورفض مؤخرا عرضا من ريفر بليت ويفكر في عرض جالياني للانتقال إلى مونزا".واقترب الاوروجواياني لويس سواريز من الإنضمام إلى الدوري الايطالي في صيف 2020، حيث دخل في مفاوضات مع يوفنتوس، وتعاقد النادي في النهاية مع ألفارو موراتا.وكان لويس سواريز قد قضي موسمين مع أتلتيكو مدريد موسمي 2021، 2022، لكن لم يتم فتح باب التجديد له مع الروخي بلانكوس.