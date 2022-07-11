برشلونة يقترب من حسم مستقبل دي يونج

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الإثنين، إن تشافي سيجتمع مع دي يونج، قبل التوجه إلى ميامي، لبدء برشلونة، جولة الإعداد للموسم الجديد.وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي سيجتمع مع إدارة برشلونة، وفي مقدمتها ماتيو اليماني المدير الرياضي، لإبلاغهم بالقرار النهائي الخاص بفرينكي دي يونج، بالإضافة إلى التحدث عن المزيد من الصفقات هذا الصيف.وأوضحت أن دي يونج أخبر المقربين منه، برغبته في مواصلة اللعب بالكامب نو، والعيش في المدينة الكتالونية.وذكرت الصحيفة أن دي يونج لا يهتم بالعروض التي حصل عليها من مانشستر يونايتد، أما ارتباطه بالانتقال إلى تشيلسي، مجرد شائعات من الصحافة البريطانية، دون تحرك جاد.