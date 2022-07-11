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"كاف" يعلن عن قوائم الافضل في افريقيا

رياضة

2022-07-11 | 08:10
"كاف" يعلن عن قوائم الافضل في افريقيا
المصدر:
وكالات
746 مشاهدة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا، اليوم الاثنين، عن أسماء المنتخبات والأندية إلى جانب المدربين واللاعبين المرشحين لحصد جوائز الأفضل عن الموسم الفائت.

ونشر "كاف" على موقعه الرسمي قوائم المرشحين وكانت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا:
وشملت قائمة أفضل لاعب فى أفريقيا كلا من المصري محمد صلاح (ليفربول)، والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، والسنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ)، والكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون)، والكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر)، ومن ساحل العاج سيباستيان هالر (أياكس)، والغيني نابي كيتا (ليفربول)، و المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، والسنغاليان إدوارد ميندي (تشيلسي)، كاليدو كوليبالي (نابولي).

وأعلن كاف عن القائمة النهائية لحصد جائزة أفضل مدرب في إفريقيا والتي شهدت تواجد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدرب السابق لفريق الأهلي والبرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا:
وضمت القائمة التي تم تقليصها إلى 5 مدربين، كلا من: كارلوس كيروش، وبيتسو موسيماني، وتوم سينتيفيت مدرب جامبيا، ووليد الركراكي مدرب الوداد، وأليو سيسيه مدرب السنغال.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي في إفريقيا:
وشهدت القائمة التي تم تقليصها إلى 5 أندية، وهم الرجاء المغربي، وأهلي طرابلس الليبي، ووفاق سطيف الجزائري، ومازيمبي الكونغولي، والاتحاد الليبي
بينما ضمت القائمة كلا من الأهلي المصري، إلى جانب الوداد المغربي، ونهضة بركان المغربي، وبترو أتليتكو الأنغولي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا:
وشهدت القائمة تواجد منتخب مصر إلى جانب كلا من السنغال، الكاميرون، المغرب، بوركينا فاسو.

ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حفله السنوي للإعلان عن جوائز الأفضل خلال الموسم المنصرم في العاصمة المغربية الرباط، في 21 من تموز الجاري.
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