"فيفا" يخطر الزمالك بايقاف "كهربا"

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف كهربا 6 أشهر؛ بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك والتي تقدر بمليوني دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 حزيران 2019.وكسر كهربا عقده مع الزمالك الذي كان يمتد حتى صيف 2022، ورحل إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم فسخ عقده مع النادي البرتغالي في كانون الثاني 2020 وانضم إلى الأهلي.وفي اذار الماضي، حصل نادي الزمالك على حكم من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بتغريم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي المعار إلى هاتاي سبورت التركي بمبلغ مليوني دولار.وكان الزمالك قد حرك دعوى ضد اللاعب لدى الفيفا إبان فسخ عقده من طرف واحد في حزيران 2019 والانتقال إلى أفيس البرتغالي، قبل العودة منه بعد ستة أشهر فقط إلى الأهلي المصري منافس الزمالك.