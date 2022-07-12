روما يربط مانشيني بعقد طويل الامد

وقال روما في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "مانشيني الذي انضم إلى الجيالوروسي في 2019 قادما من أتالانتا مقابل 13 مليون يورو، وقع على عقد جديد سيبقيه في النادي حتى 2027".وعلى مدار 3 مواسم لعبها مانشيني بقميص الجيالوروسي، خاض المدافع 128 مباراة سجل فيها 7 أهداف، وفاز مع روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي.كما خاض مانشيني 9 مباريات دولية بقميص منتخب بلاده الإيطالي، وكان أول ظهور له في 2019.