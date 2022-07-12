رافينيا على اعتاب "الكامب نو"

وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "قدم برشلونة، العرض الرسمي لضم رافينيا، ومن المنتظر أن يوافق عليه ليدز".وأضاف عبر حسابه على موقع تويتر: "يشمل العرض مبلغًا ثابتًا (58 مليون يورو)، ويرتفع بالمتغيرات إلى 68 مليونًا.. الصفقة في المراحل الأخيرة".واختتم رومانو: "تنتظر جميع الأطراف أن يكون برشلونة قادرًا وجاهزًا لتسجيل رافينيا في قائمته، وسيتم توقيع العقود".وكان ليدز يونايتد قد أكد بشكل رسمي، أن "رافينيا ليس ضمن قائمة الفريق التي ستغادر إلى أستراليا خلال فترة الإعداد، تحسبًا لرحيله إلى فريق آخر".يذكر أن تشيلسي كان أبرز المنافسين لبرشلونة على الصفقة، لكن اللاعب البرازيلي فضل الانتقال إلى الفريق الكتالوني.