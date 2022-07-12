رونالدو يعرض خدماته على باريس سان جيرمان

ونشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في خبر عاجل لها، أن "رونالدو عرض خدماته على نادي باريس سان جيرمان في الأيام القليلة الماضية".وأضافت: "لكن لا يوجد مكان في الوقت الحالي للنجم البرتغالي في قائمة الفريق الباريسي".واوضحت أن "الدون" يريد الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي بعد عام واحد فقط من عودته قادما من يوفنتوس".وكانت تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى عدم رغبة كريستيانو رونالدو في الاستمرار، اعتراضا منه على نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية.وذكرت "لو باريزيان" في تقريرها أن "خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي، يرتبط بعلاقات قوية مع ناصر الخليفي رئيس بي إس جي، ولويس كامبوس المستشار الجديد للنادي الفرنسي".