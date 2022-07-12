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مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة

رياضة

2022-07-12 | 11:00
مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة
المصدر:
وكالات
2,459 مشاهدة

تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق فوزا كبيرا على نظيره ليفربول، برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، يوم الثلاثاء، في إطار مباراة كأس بانكوك الودية.

وتعد تلك المباراة الأولى التي يخوضها مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الجديد الهولندي إريك تين هاغ.

وأحرز غادون سانشو هدف مانشستر يونايتد الأول في الدقيقة 12 من عمر المباراة مستغلا خطأ دفاعيًا من مابايا.

ثم أضاف فريد هدف مانشستر يونايتد الثاني، وسجل أنطوني مارسيال الهدف الثالث.

وجاء هدف فريد في الدقيقة 30 بعد تمريرات متبادلة بين لاعبي مانشستر يونايتد وارتباك بين لاعبي ليفربول في منطقة الجزاء، ووصلت الكرة إلى فريد ليسدد من على حدود المنطقة.

ثم أحرز مارسيال الهدف الثالث للشياطين الحمر بعد مرور ثلاث دقائق، في الدقيقة 33 وأيضًا من خطأ دفاعي.

وفي الدقيقة 77، سجل فاكوندو بيليستري الهدف الرابع ليونايتد بعد تلقيه الكرة داخل منطقة جزاء "الريدز" ليسددها بقوة في الشباك.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز السادس ليكمل موسمه الخامس دون الفوز بأي لقب.
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