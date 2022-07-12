تين هاج عقب الفوز على ليفربول: لقد بدأنا للتو
أشاد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، بالأداء المميز الذي ظهر عليه فريقه خلال مواجهة ليفربول.
وقال تين هاج في تصريحات نقلتها شبكة "BBC" عقب نهاية المباراة "أنا سعيد اليوم، فريقنا تمتع بروح عظيمة ونعلم أننا بدأنا للتو".
وأضاف: " شاهدت أخطاء كثيرة، وسنحتاج لوقت، لن نبالغ بعد هذه النتيجة، راضون عن مباراة اليوم".
وأوضح المدرب الهولندي: "أعلم أننا نمتلك لاعبين جيدين، لقد بدأنا في بناء فريق جديد، وأنا سعيد بالمباراة الأولى".
وتابع: "سيستغرق الأمر الكثير من الوقت، لقد رأيت الكثير من الأخطاء، لعب ليفربول بثلاثة فرق، لم يكونوا في أقوى حالاتهم، وبالتالي لن نبالغ في تقدير هذه النتيجة".
واختتم: "رغم ذلك، رأيت بعض الأشياء الجيدة حقا، الكثير من السرعة والإبداع في خط الهجوم".