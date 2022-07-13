منتخب شباب العراق يعلن قائمته لكأس العرب

وضمت القائمة 26 لاعبا هم:حسين حسن، عمران زكي، أحمد خالد، جعفر شنيشل، سجاد محمد مهدي، عباس مانع، مسلم موسى، سجاد علاء، علي عباس، أمير محمد، أسهر علي، حسين علي، سجاد محمد فاضل، علي صادق، حيدر عبد الكريم، محمد جميل، عبود رباح، عبد الرزاق قاسم، محمد قاسم، أمين نبي، بلند إزاد، عبد القادر أيوب، علي شاخوان، كاظم رعد، إسماعيل أحمد، عباس ماجد.وتوجهت بعثة شباب العراق مساء أمس الثلاثاء، إلى السعودية لإقامة معسكر تدريبي قصير تتخلله مباراة ودية مع شقيقه الليبي يوم 16 يوليو/ تموز الجاري في أبها.بعد ذلك يفتتح العراق مبارياته في البطولة بلقاء المنتخب الموريتاني يوم 23 يوليو، ثم يواجه منتخب السعودية يوم 26 من الشهر ذاته.وتخلف عن المنتخب العراقي 7 لاعبين سبق أن مثلوا المنتخب في الاستحقاقات الماضية، لأسباب مختلفة بينها الإصابة وفيروس كورونا، بينما لم يتمكن بعض المحترفين من الحضور لرفض أنديتهم أن يشاركوا في كأس العرب.