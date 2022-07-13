بعد هبوط الأهلي السعودي الى الدرجة الاولى.. ما مصير عمر السومة؟

وبحسب ما ورد، يرغب السومة في سداد مستحقاته المالية كاملة، وبعد ذلك سيناقش مستقبله مع النادي، حيث ينتهي عقده في يونيو/ حزيران 2024.وأشارت المصادر إلى أن اللاعب تلقى في الفترة الماضية عرضين من ناديين خليجيين، ما زال يفاضل بينهما، وقد بدأت المشاورات مع إدارة الأهلي لإنهاء عملية خروجه، بعد هبوط النادي لأول مرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.وكان الأهلي قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"؛ باحتلاله المركز الـ15 (قبل الأخير) على سلم الترتيب النهائي لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم 2021-22، برصيد 32 نقطة من 30 مباراة (6 انتصارات، 14 تعادلًا، 10 خسائر).ويبلغ السومة من العمر 33 عامًا، وتُقدَّر القيمة السوقية لبطاقة المهاجم السوري بمليوني يورو، وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.وانضم السومة إلى الأهلي مطلع موسم 2014-15، ومنذ ذلك الحين سجل 192 هدفًا، وصنع 30 في 239 مباراة خاضها مع الفريق في جميع البطولات.ويُعدّ السومة أحد الهدافين التاريخيين للدوري السعودي على الإطلاق، حيث أحرز 143 هدفًا في 179 مباراة في الدوري مع الراقي، ويحتل المركز الثالث خلف ماجد عبد الله وناصر الشمراني.