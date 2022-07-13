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بعد هبوط الأهلي السعودي الى الدرجة الاولى.. ما مصير عمر السومة؟

رياضة

2022-07-13 | 02:27
بعد هبوط الأهلي السعودي الى الدرجة الاولى.. ما مصير عمر السومة؟
420 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة
أفادت تقارير صحفية سعودية أن محترف الأهلي السعودي، المهاجم السوري عمر السومة، رفض مغادرة ناديه خلال سوق الانتقالات الصيفية 2022، إلا بعد سداد مستحقاته المالية، البالغ قيمتها 12 مليون ريال سعودي.

وبحسب ما ورد، يرغب السومة في سداد مستحقاته المالية كاملة، وبعد ذلك سيناقش مستقبله مع النادي، حيث ينتهي عقده في يونيو/ حزيران 2024.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب تلقى في الفترة الماضية عرضين من ناديين خليجيين، ما زال يفاضل بينهما، وقد بدأت المشاورات مع إدارة الأهلي لإنهاء عملية خروجه، بعد هبوط النادي لأول مرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الأهلي قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"؛ باحتلاله المركز الـ15 (قبل الأخير) على سلم الترتيب النهائي لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم 2021-22، برصيد 32 نقطة من 30 مباراة (6 انتصارات، 14 تعادلًا، 10 خسائر).

ويبلغ السومة من العمر 33 عامًا، وتُقدَّر القيمة السوقية لبطاقة المهاجم السوري بمليوني يورو، وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

أبرز الأرقام من مسيرة عمر السومة مع الأهلي السعودي
وانضم السومة إلى الأهلي مطلع موسم 2014-15، ومنذ ذلك الحين سجل 192 هدفًا، وصنع 30 في 239 مباراة خاضها مع الفريق في جميع البطولات.

ويُعدّ السومة أحد الهدافين التاريخيين للدوري السعودي على الإطلاق، حيث أحرز 143 هدفًا في 179 مباراة في الدوري مع الراقي، ويحتل المركز الثالث خلف ماجد عبد الله وناصر الشمراني.
 
وخلال مسيرته، حقق السومة 4 بطولات مع الأهلي حتى الآن، هي كأس ولي العهد والدوري السعودي وكأس الملك والسوبر السعودي.

وبجانب البطولات الجماعية، حقق السومة عددا من الألقاب الفردية مع الراقي، أبرزها هداف الدوري السعودي في 3 مواسم متتالية، بدايةً من 2015 حتى 2017.
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