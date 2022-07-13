ما سبب تراجع رين عن ضم أومتيتي؟

وذكر المصدر نفسه أن إدارة النادي الفرنسي قررت إلغاء فكرة الحصول على خدمات أومتيتي بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية، خوفاً من تجدد مشكلاته البدنية التي عانى منها طوال سنواته الماضية مع برشلونة.ويُعد رحيل أومتيتي أحد أهم أولويات الإدارة الرياضية لنادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، حيث أخبر النادي اللاعب منذ عدة أسابيع بأنه خارج حساباته، ولن يحصل على دقائق الموسم المقبل (2022-2023).وبرفض رين فكرة ضم أومتيتي، توقفت خطط برشلونة المتعلقة بالمدافع الفرنسي، الذي وافق من قبل على الرحيل بنظام الإعارة، لكن يبدو أنه ليس من السهل إيجاد وجهة جديدة له.وأما بالنسبة إلى خيار فسخ عقد أومتيني فسيكون له تأثير اقتصادي سلبي في النادي، ففي هذه الحالة سيتعين عليه دفع الأربع سنوات المتبقية في عقد الفرنسي، بحسب عقد التجديد الذي وقّع عليه في 26 مايو/ أيار الماضي.ودشن أومتيتي مسيرته الاحترافية مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي. وانضم إلى برشلونة صيف عام 2016، وكان أحد الركائز الأساسية للفريق، لكنه تعرض لإصابة قوية على مستوى ركبته بعد مونديال روسيا 2018، لتتوالى بعدها مشكلاته البدنية ويخرج تماماً من حسابات المدرب السابق رونالد كومان والحالي تشافي هيرنانديز.وخاض أومتيتي 133 مباراة بقميص برشلونة في كل المسابقات، سجل خلالها هدفين، ومنح تمريرة حاسمة واحدة، وتوج مع البرشا بـ7 ألقاب