تحديد موعد وصول رافينيا إلى برشلونة

السومرية نيوز – رياضة

اقترب برشلونة، من الإعلان عن تعاقده مع البرازيلي رافنييا، جناح ليدز يونايتد، في الميركاتو الصيفي الجاري.



وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن برشلونة أنهى اتفاقه مع ليدز على ضم رافينيا، مقابل 58 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات.





وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن رافينيا يستعد للسفر إلى إسبانيا من أجل الخضوع للكشف الطبي، ومن ثم توقيع عقود انضمامه لصفوف برشلونة.

وقال رومانو: "يطير رافينيا إلى إسبانيا اليوم من أجل استكمال عملية انتقاله إلى برشلونة، وسيوقع عقدًا حتى صيف 2027".

وأضاف: "فعل رافينيا كل شيء للانضمام إلى برشلونة وتحقيق حلمه الأكبر".

وختم: "مجلس إدارة برشلونة، يضغط الآن على روبرت ليفاندوفسكي ويشعر بالثقة لحسم الصفقة في الأيام المقبلة".