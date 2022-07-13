القوة الجوية يجدد ثقته بقحطان جثير

وقال النادي في بيان رسمي "تؤكد الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية برئاسة الفريق شهاب جاهد تمسكها الكامل بالمدرب الكفء قحطان جثير و(طاقمه) التدريبي المساعد لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل".وأضاف "تنظر الهيئة المؤقتة باحترام وتقدير وثقة كاملة لكل ما يتخذه من خطوات لبناء فريق يليق بنادينا العريق".واوضح البيان: "لجنة التعاقدات التي تشكلت مهمتها الرئيسية إنجاز الخيارات الفنية التي يريدها المدرب وتنفيذها بما يخدم مسيرة النادي المقبلة".واشار البيان أن "الهيئة المؤقتة تنفي نفيا قاطعا أن تكون لديها أي نية لتغيير المدرب".وأكدت إدارة القوة الجوية "من يطلق هذه الشائعات هدفه التأثير على مسيرة النادي بشكل عام وفريق الكرة على وجه الخصوص".وبينت "المدرب جثير لديه مطلق الحرية في عملية التعاقد أو استبعاد اللاعبين".وختم البيان "الإدارة منحت المدرب الصلاحية الكاملة في استقدام أي محترف أو لاعب محلي يمكن أن يعزز به صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة وبميزانية مفتوحة لاستكمال الصفوف والتطلع للمنافسة بقوة على ألقاب الموسم الجديد".