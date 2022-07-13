رسميا.. سترلينج لاعب تشيلسي بعقد طويل الامد

وقالت بعض التقارير إن "عقد سترلينج مع تشليسي حتى صيف 2027، مع إمكانية التمديد لموسم آخر".وقال سترلينج في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي "أولًا وقبل كل شيء، أؤكد أن من دواعي سروري، التواجد هنا".وأضاف: "من الواضح أنني حققت الكثير في مسيرتي حتى الآن، لكن لا يزال هناك الكثير لأحققه، أتطلع لفعل ذلك بقميص تشيلسي تحت إدارة توخيل".واوضح: "لندن منزلي، ومن هنا بدأ كل شيء بالنسبة لي، من المدهش الآن الحصول على فرصة للعب أمام الأصدقاء والعائلة في ستامفورد بريدج. أتطلع حقًا للقاء الجماهير قريبًا".واشار: "أريد استغلال هذه الفرصة لشكر مديري تشيلسي وجميع المشاركين في صفقة انتقالي إلى هنا".واختتم: "لا يمكنني الانتظار لبدء الرحلة مع تشيلسي، والاستمرار في حديثي لكن على أرض الملعب".