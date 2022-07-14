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ناد عربي يقدم عرضا خياليا لضم كريستيانو

رياضة

2022-07-14 | 09:09
ناد عربي يقدم عرضا خياليا لضم كريستيانو
2,805 مشاهدة

لا تزال الأخبار المتعلقة بإمكانية رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد تتصدر عناوين التقارير الرياضية، وآخرها حديث عن عرض مغر من فريق سعودي لـ"صاروخ ماديرا".

وبعد إعلان رونالدو عدم رضاه عن طموح فريقه الحالي، ونيته الرحيل بحثا عن مكان يحقق له أحلامه الكروية، انتشرت أخبار مفادها أن أحد الأندية السعودية تقدم بعرض مالي ضخم يبلغ 300 مليون يورو، من أجل ضم النجم البرتغالي إلى صفوفه.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" البرتغالية، فإن العرض المقدم من النادي السعودي لرونالدو، سيمنح مانشستر يونايتد 30 مليون يورو مقابل الانتقال.

أما رونالدو فسيحصل على 250 مليون يورو رواتب مقسمة على موسمين، بينما سينال وكيله 20 مليون يورو.

وكانت تقارير رياضية قد أشارت إلى تواصل وكيل أعمال رونالدو مع أندية كبرى في أوروبا، بهدف التعاقد مع اللاعب، ومنها بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلانو الإيطالي وتشلسي الإنجليزي.

وفاجأ المدرب الهولندي إريك تين هاغ، الذي تم تعيينه مؤخرا لقيادة مانشستر يونايتد، الجميع، بتصريحات "صارمة" حول النجم البرتغالي، حيث قال في مؤتمر صحفي الاثنين: "رونالدو ليس للبيع. هو في خططنا، وهو الآن ليس معنا لأنه يواجه مشاكل عائلية. نحن نخطط للموسم المقبل بوجود رونالدو".

وأضاف: "كيف يمكننا جعل رونالدو سعيدا؟ لا أعرف حقيقة.. أنا أتطلع للعمل معه".

وأكد تين هاغ أنه تحدث مع رونالدو فور وصوله للنادي، والأخير لم يخبره برغبته بالرحيل عن النادي، وأنه سمع عن القضية لاحقا في الصحافة.
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