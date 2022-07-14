توخيل يعلق على إمكانية ضم رونالدو

وقال توخيل، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، ردًا على هذا الأمر: "لا أستبعد التعاقد مع مهاجم.. لكن الأمر ليس أولوية بالنسبة لنا، فالأولوية في الوقت الحالي للدفاع.. وهذا ليس سرًا".وتابع: "لقد خسرنا لاعبين رائعين في الدفاع، لذا نريد الآن تعويضهم بآخرين".وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ذكرت أن مالك تشيلسي الجديد، تود بويلي، مهتم بضم النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما، ويُقال إنه التقى وكيله خورخي مينديز، الشهر الماضي، مع وجود اسم رونالدو على جدول الأعمال.وما زال "الدون" في إجازة "لأسباب عائلية"، حيث يغيب عن جولة مانشستر يونايتد الصيفية في تايلاند وأستراليا.