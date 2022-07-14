أزمة في برشلونة بسبب فرينكي دي يونج

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يريد رحيل دي يونج، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه، حيث سيتم تخفيض فاتورة الرواتب في النادي ما بين 30 و35 مليون يورو.وأضافت: "تشافي لا يرغب في خسارة دي يونج على المستوى الرياضي، لكن رحيله أصبح ضروري على المستوى الاقتصادي، من أجل تسجيل الصفقات الجديدة".وأشارت الصحيفة، إلى أن دي يونج لا يرغب في الرحيل عن برشلونة، والإدارة تعرف ذلك، وإذا لم يتم حل مشكلة اللعب المالي النظيف برحيل الهولندي، فهناك طرق أخرى مثل تخفيض الأجور والتخلص من بعض اللاعبين.وأفاد التقرير، أن إدارة برشلونة لم تطلب من دي يونج نفسه تقليل راتبه حتى الآن.