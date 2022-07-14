نفط الشمال يواجه فيروزة السوري في انطلاق بطولة غرب آسيا لأندية السيدات

ويشهد اليوم إقامة مباراتين، تجمع الأولى عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد والأردن، نادي نفط الشمال العراقي مع نظيره فيروزة، وفي الثانية عند الساعة الثامنة مساءً يلتقي الأرثوذكسي مع الصفا اللبناني.وفي يوم السبت المقبل في التوقيتين ذاتهما على التوالي، يتواجه الصفا مع نفط الشمال، وفيروزة مع الأرثوذكسي، ثم في 18 من الشهر نفسه، يلعب فيروزة أمام الصفا، والارثوذكسي أمام نفط الشمال.ويلي ذلك يوم 20 تموز مواجهتان بين ثالث الترتيب العام ورابع الترتيب عند الساعة الخامسة مساءً، وأخيراً يلعب أول الترتيب مع ثاني الترتيب عند الساعة الثامنة مساءً.ويشار إلى أن اتحاد غرب آسيا قرر عام 2018 استحداث بطولة خاصة لأندية السيدات لأول مرة على مستوى الإقليم والقارة على حد سواء، ليستضيف بعد ذلك الاتحاد الأردني النسخة الأولى منها في تشرين الأول عام 2019 وعلى ملعب العقبة جنوب الأردن.وشهدت النسخة الأولى من البطولة مشاركة خمسة أندية هي: شباب الأردن الأردني الذي فاز بلقبها، نجوم الرياضة اللبناني صاحب المركز الثاني، أبو ظبي الإماراتي الذي حل ثالثاً على الترتيب العام، والرفاع البحريني، وأرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني.