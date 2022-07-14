رسمياً.. برشلونة يمدد عقد ديمبلي

وأكد فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الشهير، أن برشلونة حسم أمر التجديد لعثمان ديمبلي.وقال رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم التعاقد بالفعل مع عثمان ديمبلي، والعقد الجديد تم توقيعه وحتى يونيو/حزيران 2024، وسيتم الإعلان الرسمي عن ذلك من قبل إدارة برشلونة في وقت لاحق اليوم الخميس".وأضاف: "تشافي كان يريد ديمبلي ورافينيا معًا، وسينتهي به المطاف بوجود الثنائي في الفريق خلال الموسم الجديد".وانتهى عقد ديمبلي مع برشلونة بالفعل، بنهاية الموسم المنقضي، لكنه لم يتعاقد مع أي ناد خلال هذه الفترة.وكان اللاعب قد وصل إلى مدينة برشلونة قبل أيام لإتمام الاتفاق حول تجديد عقده مع النادي الكتالوني.يذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى أن راتب ديمبلي سيكون أقل بـ40% من راتبه في العقد السابق، لكن يمكنه الحصول على العديد من المكافآت بناء على أدائه خلال الموسم.