زيدان إقبال يغازل مدرب مانشستر يونايتد: "القادم أفضل"

وجه العراقي زيدان إقبال لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة شكر وثناء لمدربه الهولندي إريك تين هاج على ثقته في قدراته.



ويحظى إقبال بإشادة واسعة من قبل تين هاج، منذ قدوم الأخير لقيادة مانشستر يونايتد، بالإضافة لمنحه اللاعب العراقي الفرصة في ودية ليفربول التي انتهت بفوز "الشياطين الحمر" برباعية دون رد.



وقال زيدان إقبال في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "أريد فقط أن أوجه الشكر للمدرب لوضعه ثقته في قدراتي".

وواصل: "أشعر بالحماس هذه أول جولة لي، بكل صدق الأجواء هنا حارة، ولكن هذا سيساعدنا على مدار الموسم لنقدم ما هو أفضل".

وواصل: " لدعم والحب الذي نحظى به مذهل للغاية"



وأقر إقبال بصعوبة مشاهدة مباريات مان يونايتد الودية في أمريكا بسبب فارق التوقيت، بقوله: "أعلم أنه من الصعب على جمهورنا في إنجلترا متابعة المباريات لهذا السبب. أقول لهم جميعا لكم منا جزيل الشكر".



يذكر أن جماهير مانشستر يونايتد أشادت كثيرا بتألق زيدان إقبال في كلاسيكو ليفربول الودي، وتفوقه على البرازيلي فابينيو لاعب "الريدز".

ووقع موهبة الوسط العراقية أول عقد احترافي له مع مانشستر يونايتد في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، ويمتد حتى عام 2025.