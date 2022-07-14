رسمياً.. أوزيل ينضم لناد جديد

ونشر باشك شهير بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "حضر رئيسنا حفل توقيع اللاعب الناجح، نرحب بمسعود أوزيل في عائلتنا ونتمنى له النجاح مع قميصنا البرتقالي والأزرق الداكن".كما أعلن فريق إسطنبول باشاك شهير التركي، بشكل رسمي عن ضم الألماني مسعود أوزيل، لاعب فنربخشة التركي في صفقة إنتقال حر، حيث سيظهر النجم مع الفريق مرتديا رقم 10.وتوصل أوزيل لاتفاق مع نادي باشاك شهير الذي احتل المركز الرابع في الدوري التركي الموسم الماضي، وذلك بعد ساعات قليلة من فسخ عقده مع نادي فنربخشة.وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نجم ريال مدريد السابق وقع على عقد يمتد لعام واحد فقط مع باشاك شهير، مع إمكانية التجديد لموسم آخر بشكل تلقائي.وقرر نادي فنربخشة إنهاء تعاقده مع مسعود أوزيل، بسبب خروجه من حسابات المدرب بشكل كامل، علما أنه قضى عام ونصف العام مع الفريق التركي، وخاض 37 مباراة في مختلف البطولات، ونجح خلالها في تسجيل 9 أهداف.