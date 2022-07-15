طوكيو تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى عام 2025

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The World Athletics Championships 2025 will take place in Tokyo,Japan. pic.twitter.com/G63dFHVWdz — Village Athleticz (@VAthleticz) July 14, 2022

وكتب الاتحاد الدولي في بيان صحفي: "في عام 2025، ستتاح لطوكيو الفرصة لملء ملعبها الأولمبي بمشجعي ألعاب القوى الذين حرموا من فرصة حضور أولمبياد طوكيو بسبب القيود الوبائية".وتفوقت طوكيو على مدن سنغافورة ونيروبي وسيليسي (بولندا).وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها طوكيو بطولة العالم بعد الأولى عام 1991، في نسخة شهدت تحطيم الأمريكي مايك باول للرقم القياسي العالمي في مسابقة الوثب الطويل (8.95 م) والذي لا يزال صامدا حتى الآن، ماحيا رقما قياسيا آخر لمواطنه بوب بيمون هو (8.90 م) حققه عام 1968.واجتمع مجلس الاتحاد الدولي يومي الأربعاء والخميس على هامش النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم التي تبدأ الجمعة في مدينة يوجين بولاية أوريغون، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.وهي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة العالم لألعاب القوى في الولايات المتحدة.وتقام النسخة التاسعة عشرة العام المقبل في بودابست.