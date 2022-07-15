رونالدو يخرج عن صمته بشأن مستقبله (صورة)

السومرية نيوز – رياضة

ما زال الغموض يحوم حول مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد قبل انطلاق موسم 2022-2023، في ظل تقارير صحفية تفيد برغبة اللاعب في الرحيل.



وبينما تتزايد التكهنات حول مستقبله، يبدو أن النجم لا يزال في حالة بدنية لا تصدق بعد أن كسر صمته الخميس من خلال نشر صورة له وهو يتدرب في منزله منفردا كما هي العادة، وهي الصورة الأولى التي ينشرها النجم البرتغالي منذ أن أعلم إدارة فريقه "الشياطين الحمر" برغبته في الرحيل عن النادي.

HARD WORK 💪🏽 pic.twitter.com/NBxQI0TuL6 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 14, 2022



وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إلى أن الصورة تعتبر مؤشرا على أن رونالدو قد يواصل التجربة مع مانشستر يونايتد بعد أن ظهر في الصورة وهو يرتدي "شورت" فريق مانشستر يونايتد للموسم الماضي وهو ما اعتبرته الصحيفة الإنجليزية دليلا قاطعا على أن رونالدو قد يواصل مع الفريق الإنجليزي في الموسم القادم في ظل غياب وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إلى أن الصورة تعتبر مؤشرا على أن رونالدو قد يواصل التجربة مع مانشستر يونايتد بعد أن ظهر في الصورة وهو يرتدي "شورت" فريق مانشستر يونايتد للموسم الماضي وهو ما اعتبرته الصحيفة الإنجليزية دليلا قاطعا على أن رونالدو قد يواصل مع الفريق الإنجليزي في الموسم القادم في ظل غياب

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