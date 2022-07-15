برشلونة يمارس ضغطا جديدا على دي يونج

ويستعد الفريق الكتالوني حاليا لبدء معسكره في الولايات المتحدة الأمريكية، وما زال من غير المؤكد ما إذا كان دي يونج، الذي طُلب منه مغادرة النادي، سيكون على متن الطائرة.وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أكدت إتمام الاتفاق بين برشلونة ويونايتد، على انتقال دي يونج إلى صفوف الثاني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.ويمكن أن ترتفع الصفقة أيضًا بمقدار 8.5 مليون جنيه إسترليني، على شكل إضافات.لكن الدولي الهولندي لا يرغب في الرحيل عن برشلونة، ويأمل أيضا في الحصول على ما يعادل 17 مليون جنيه إسترليني، كأجور مؤجلة ومكافآت لا تزال مستحقة على إدارة البلوجرانا.وسلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الجمعة، الضوء على تطور آخر محتمل في هذه الصراع، حيث لم يقرر البارسا ما إذا كان اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، سيرافق الفريق إلى الولايات المتحدة.وسيكون القرار الأخير في هذا الشأن للمدرب تشافي هرنانديز، الذي لم يجر محادثات بعد مع الإدارة، حول سفر دي يونج مع الفريق.وأضافت الصحيفة أنه سيتم الكشف عن قائمة برشلونة، في نفس اليوم الذي سيغادر فيه اللاعبون إلى الولايات المتحدة، وقد يكون من الصعب على المدرب ألا يأخذ دي يونج معه.ويحرص برشلونة على بيع لاعبه الهولندي لتقليل فاتورة الأجور، التي أدت إلى تعقيدات في تسجيل الصفقات.