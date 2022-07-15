أنشيلوتي يعلن خبراً مهمًا بخصوص ميركاتو ريال مدريد

السومرية نيوز - رياضة

أكد مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، أن النادي الملكي لن يبرم أيّ صفقات أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك إيمانًا منه بأن المجموعة المتوفرة لديه قادرة على تقديم أداء جيد خلال الموسم القادم.





وأكد المدرب الإيطالي، خلال مؤتمر صحفي، أن "ريال مدريد لن يتعاقد مع أي لاعب خلال هذه الفترة"، موضحًا: "أستطيع القول إننا لن نُوقّع مع أي شخص، تشواميني وروديغر سيضيفان الكثير من الجودة على الفريق".

وأضاف أنشيلوتي: "لديَّ فكرة؛ وهي محاولة الاعتماد على هازارد في مركز المهاجم الوهمي، قد يكون وجوده مفيد لنا في هذا المركز لمساندة كريم بنزيما في الموسم الطويل".





وتابع المدرب، الذي قاد ريال مدريد للقب 14 في دوري الأبطال، قائلاً: "نحن نتطلع إلى تكييف اللاعبين الجدد مع فلسفتنا. إذا نظرت إلى ما فعلناه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فلدينا مجال كبير للتحسن أكثر من ذلك والقيام بعمل أفضل مقارنةً بالموسم الماضي. لدينا المزيد من الثقة والمعرفة، ولدينا مجموعة رائعة الآن".



ما صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

أبرم النادي الملكي صفقتين فقط خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ضم الألماني أنطونيو روديغر قادمًا من فريق تشيلسي الإنجليزي، بعقدٍ يمتد لـ4 مواسم في صفقة انتقال حر، ثم الفرنسي أوريلين تشواميني قادمًا من فريق موناكو، بعقدٍ يمتد لـ6 مواسم مقابل 80 مليون يورو.