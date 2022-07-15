وفاة أصغر لاعب روسي شارك في دوري أبطال أوروبا

وأصيب كوزلوف بجلطة دموية خلال تحضيراته للموسم الجديد مع نادي زوركي في مدينة كراسنوجورسك الروسية، الذي يلعب في الدوري الدرجة الثانية الروسي.واعتبر كوزلوف أحد المواهب الرئيسية للجيل الجديد في روسيا، ولعب أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا في سن 17.ولعب كوزلوف 28 مباراة مع بقميص فريق العاصمة الروسية سبارتاك موسكو، وسجل فيها هدفا واحدا، من فترة 2010 إلى 2016، وتوج معه بلقب الدوري الروسي لموسم 2014-2015.كما لعب مع أندية تيومين وخيمكي وتوسنو وفاكيل الروسية ويريفان أرارات الأرمني وأوكزيتبيس الكازاخستاني وكازاخستان ألوستون.