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نيمار يتعرض لاصابة خلال معسكر التحضير للموسم المقبل

رياضة

2022-07-15 | 07:55
نيمار يتعرض لاصابة خلال معسكر التحضير للموسم المقبل
المصدر:
وكالات
613 مشاهدة

كشفت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، عن تعرض نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لإصابة جديدة خلال معسكر الإعداد، تحضيرا للموسم المقبل 2022-2023.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن "نيمار يعاني من إصابة أعلى الفخذ".

وأضافت أن "هذه الإصابة ستحرم النجم البرازيلي من المشاركة في المباراة الودية الأولى للفريق الباريسي، استعدادا للموسم الجديد".

ويلعب باريس سان جيرمان ضد كويفيلي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الفرنسي، في مباراة ودية، مساء اليوم الجمعة.

وثار جدل كبير حول نيمار جونيور، وتكهنت تقارير صحفية بإمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان أو عرضه للبيع هذا الصيف.

وينتهي تعاقد نيمار مع البي إس جي في صيف عام 2025، مع بند يمدد العقد تلقائيا حتى صيف 2027.
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