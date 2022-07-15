دولة عربية تتقدم بملف منفرد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030

وكان وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، أعلن أن بلاده ستتقدم بطلب ترشيح لاستضافة نهائيات كأس العالم التى ستقام 2030، وذلك بعد خسارة المغرب حق تنظيم البطولة التى ستقام العام 2026 لصالح ملف ثلاثي تقدمت به الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وقالت شبكة ÁFRICA FUTBOLERA المتخصصة في الكرة الإفريقية، إن المغرب يستعد لتقديم ملفه الفردي لاستضافة كأس العالم 2030، خاصة أن المغرب نجح في استضافة العديد من الفعاليات الكبرى خلال الآونة الأخيرة.وأكدت صحيفة "تايمز" البريطانية في وقت سابق أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان يخطط لإقحام المغرب ضمن الملف الثنائي الإسباني والبرتغالي للترشح من أجل تنظيم مسابقة كأس العالم لعام 2030.ويسعى المغرب أن يكون ثاني بلد إفريقي ينظم البطولة بعد جنوب إفريقيا في 2010، والثاني عربيا بعد قطر التي ستنظم كأس العالم 2022.