عراقية تتأهل لنهائي بطولة العالم للرماية البارالمبية
حصلت اللاعبة البارالمبية العراقية فرح عبد الكريم على المركز السادس ضمن منافسات البندقية الهوائية في بطولة العالم للرماية التي انطلقت اليوم الجمعة في مدينة ميونخ الألمانية.
وخطفت فرح عبد الكريم بطاقة التأهل للدور النهائي من البطولة، بينما حصل الرامي العراقي حسين علي عليل على المركز العاشر في التصفيات الأولية، فودع المنافسات.
وتستكمل غدا السبت المنافسات، وتشهد مشاركة جديدة لرماة العراق لفئتي الرجال والنساء.
وضمن بطولات الألعاب البارالمبية الدولية، تغلب المنتخب العراقي لكرة الهدف للمكفوفين، اليوم الجمعة، على نظيره الياباني بنتيجة (13-12) في مباراة مثيرة حسمت في اللحظات الأخيرة، ضمن أولى مبارياته ببطولة أنقرة الدولية.
وقدم لاعبو العراق عرضا مميزا في الشوط الثاني بعد تأخرهم في الشوط الأول، ونجحوا في العودة واقتناص هدف الفوز في الوقت القاتل قبل النهاية بلحظات.