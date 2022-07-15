رافينيا خلال تقديمه في برشلونة: لقد حققت حلم طفولتي

وظهر رافينيا في المدينة الرياضية لبرشلونة، رفقة خوان لابورتا رئيس البلوجرانا، وقام بتوقيع العقود بشكل رسمي.وقال رافينيا خلال مؤتمر تقديمه "بالنسبة لي، فخر كبير أن أكون هنا، أود شكر الجميع، لدي العديد من الأمثلة الذين لعبوا هنا وصنعوا التاريخ، أتمنى أن أفعل نصف ما قدموه".وأضاف: "لقد حققت حلم طفولتي وعائلتي أيضا، سأبذل قصارى جهدي من أجل برشلونة".واختتم رافينيا: "شكرا للرئيس لابورتا، وكل من ساهم في جعل حلمي ممكنا، يحيا برشلونة، وتحيا كتالونيا".وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن "برشلونة اتفق مع ليدز، على ضم رافينيا مقابل 58 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات".