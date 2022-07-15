مانشستر يونايتد يعلن رسميا عن ضم إيركسن

وقال النادي في بيانه الرسمي أن "اللاعب الدنماركي قد وقع للنادي لمدة 3 سنوات وحتى صيف عام 2025".وخاض اللاعب 115 مباراة دولية مع الدنمارك سجل خلالها 38 هدفًا فيما خاض 237 مباراة بالدوري الإنجليزي بقميصي توتنهام وبرينتفورد سجل خلالها 52 هدفًا وصنع 71.وانضم إريكسن لصفوف برينتفورد بعقد قصير في كانون ثان الماضي، وساعد الفريق على إنهاء البريميرليج في المركز 13.يذكر أن مانشستر يونايتد أنهى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز السادس، وبالتالي سيشارك في الدوري الأوروبي.