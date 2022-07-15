رسميا.. محرز بالقميص السماوي حتى 2025

وذكر السيتي عبر موقعه الرسمي، أن "محرز وقع على عقد جديد يربطه بالفريق السماوي لمدة عامين، ليصبح مرتبطا بعقد حتى حزيران2025".وكان الجزائري رياض محرز صاحب ال31 عاما قد انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي.وشارك محرز مع السيتي في 189 مباراة بقميص النادي في جميع المسابقات، سجل خلالهم 63 هدفا فيما قدم 45 تمريرة حاسمة.وفاز الجناح الجزائري مع السيتي بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الرابطة 3 مرات، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي.