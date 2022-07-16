نهائي كأس العراق.. الكهرباء والكرخ على موعد مع التاريخ

ويدخل كلا الفريقين المباراة النهائية بطموح تحقيق البطولة الغالية، حيث يسعى الكهرباء للفوز بأول بطولة في تاريخ النادي، بينما يمني ثنائي الكرخ حسن عبد الكريم الذي انتقل للزوراء، ومناف يونس الذي سيرحل لنادي الشرطة، النفس وداع الجماهير ببطولة ثمينة.تقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت بغداد بصافرة الحكم مهند قاسم.تأهل الكهرباء للمباراة النهائية بعد فوزه على الدجيل في دور الـ32 للبطولة بنتيجة 1/0 ثم تخطى عقبة نوروز بنتيجة 2/0 في دور الـ16.وتجاوز الكهرباء منافسه أمانة بغداد في ربع النهائي بنتيجة 4/2 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف، ثم فاز على زاخو في نصف النهائي بنتيجة 2/0.وصعد الكرخ للنهائي بعد تغلبه على الميناء بنتيجة 2/-1 في دور الـ32 ثم فوزه بنفس النتيجة على ديالي في دور الـ16.وتجاوز الكرخ عقبة أربيل في ربع النهائي بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما ثم فاز على الزوراء في نصف النهائي بنتيجة 1/0.وفاز الكرخ في مواجهتي الدوري ضد الكهرباء هذا الموسم بنتيجة 3/1 و1/0.ولم يفز الفريقان من قبل بالكأس كما أن فريق الكرخ لم يتأهل للنهائي من قبل بينما صعد فريق الكهرباء لنهائي نسخة 2019.يبحث الكهرباء عن تحقيق اللقب الأول في تاريخه وتتويج موسمه المميز مع مدربه لؤي صلاح بعد احتلال المركز التاسع بالدوري.وأصدرت إدارة نادي الكهرباء برئاسة علي الأسدي بيانا رسميا دعت خلاله جماهير الكرة العراقية إلى الحضور لملء جنبات ستاد المدينة خاصة مع قرار الاتحاد العراقي بفتح أبواب الحضور الجماهيري مجانا في هذه المباراة.ويعول فريق الكهرباء على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد حميد، وأمامه رباعي الدفاع سيف عبود وناظم خضير وحسين عباس وساجد خليل.ويقود خط الوسط عبدالله عبد الأمير ومحمد حسن وإيفان خالد ومصطفى علي، وفي الهجوم مهيمن سالم وعلاء محيسن.يراهن الكرخ على أداء لاعبيه وقدرات مدربه أحمد عبد الجبار لتحقيق الفوز على حساب الكهرباء.ويتطلع الكرخ لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه وتحقيق إنجاز تاريخي بكل معنى الكلمة وهو ما أكده مسؤولو النادي للاعبي الفريق في الساعات الماضية.ويعتمد الكرخ على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ليث معن، وأمامه رباعي الدفاع حسن محمد ومحمد عبدالحسين ورافد طالب وتقي فلاح.ويقود خط الوسط حيدر ماجد وبجواره محمد ميثم وكرار علاء وأحمد صلاح، وفي الهجوم علي نبيل ومصطفى حنون.قررَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم الدخولَ مجاناً للمباراةِ النهائيّة لبطولةِ كأس العراق للموسم 2022/2021.