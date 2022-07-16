رسمياً.. تشيلسي يظفر بخدمات جوهرة نابولي

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشلسي دفع بحدود 37.93 مليون دولار لضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.وبهذه الصفقة، يصبح كوليبالي ثاني صفقة يبرمها الفريق اللندني خلال الصيف الحالي بعد رحيم سترلينغ، الذي انتقل من مانشستر سيتي إلى الفريق اللندني قبل أيام.ويُنظر إلى كوليبالي على أنه أحد أفضل المدافعين في كرة القدم العالمية، ووصفه موقع تشيلسي الرسمي بأنه "قارئ رائع للعبة، وبارع في الاستحواذ، ومريح في إخراج الكرة أو لعب التمريرات للأمام لوضع فريقه في الهجوم".