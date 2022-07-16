قبل الانتقال لبرشلونة.. ليفاندوفسكي يودع زملاءه في ميونيخ

وأضافت الصحيفة أن ليفاندوفسكي قد جاء صباحًا لتوديع اللاعبين والطاقم الفني، وإغلاق صفحته مع النادي البافاري الذي ارتدى قميصه لمدة 8 سنوات، تألق خلالها بشكل لافت وتُوّج بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية.وأكد المصدر ذاته أن لاعب المنتخب البولندي، قد توصّل، يوم الجمعة 15 يوليو، إلى اتفاقٍ مع إدارة برشلونة يقضي بانضمامه إلى الفريق بموجب عقد يمتد لـ4 مواسم كروية، مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الفريق الكتالوني سيعلن يوم السبت 16 يوليو، رسميًّا، عن تعاقده مع لاعب بايرن ميونيخ، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل التي تهم هذه الصفقة.وحسب شبكة "آر أم سي" الفرنسية، فإن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سيخضع للفحص الطبي مع برشلونة اليوم السبت، على أن يوقع بعدها عقده مع فريقه الجديد.وأكد المصدر ذاته أن الصفقة ستتم مقابل 50 مليون يورو (45 مليون + 5 ملايين كمتغيرات)، وفقًا لما نشره صحفيان من صحيفة "بيلد" الألمانية وشبكة "سكاي سبورت ألمانيا".وكان العملاق البافاري قد أكد في أكثر من مناسبة أن مهاجمه البولندي ليس مطروحًا للبيع في سوق الانتقالات الحالية؛ لكن سلوك "ليفا" منذ عودته للتدريبات قد دفع إدارة الفريق لإعادة التفكير في عرض برشلونة، وذلك حسب ما أشارت إليه تقارير متعددة.وعبّر ليفاندوفسكي في أكثر من مناسبة عن احترامه الكبير لبايرن ميونيخ؛ لكنه أشار في الوقت ذاته إلى رغبته الكبيرة في خوض تجربة جديدة، تحديداً مع برشلونة.جدير بالذكر أن روبرت ليفاندوفسكي سجّل في الموسم الماضي بالدوري الألماني 35 هدفًا خلال مشاركته في 34 مباراة، بينما قدّم 4 تمريرات حاسمة، وفي دوري أبطال أوروبا بالموسم ذاته، شارك في 10 مباريات، تمكّن خلالها من تسجيل 13 هدفًا وتقديم 3 تمريرات حاسمة.