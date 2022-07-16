رسميا.. ميالبي السويدي يقدم امير العماري

وقدم العماري، مستويات جيدة مع فريقه السابق جوتينبيرج في الدوري السويدي على مدار الجولات الماضية، على الرغم من الفترات القليلة التي اشترك فيها.ويتطلع العماري الذي سبق له تمثيل المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم مونديال قطر 2022، إلى المشاركة الكاملة في مباريات فريقه الجديد ميالبي، صاحب الترتيب التاسع في الدوري، ويسعى لإقناع المدرب بيتر شفارد من أجل الاعتماد عليه في الجولات المتبقية من البطولة.ويبلغ العماري 24 عاما، وسبق له تمثيل أندية بروندبي الدنماركي في عام 2013، وانتقل إلى هوسكفارنا في عام 2015، ثم لعب بصفوف يونشونبينج سودرا السويدي عام 2018، وحجز مقعده مع هالمستاد في 2020، وانتقل الى جوتينبيرج بداية الموسم الحالي، قبل أن يتم إعارته إلى ميالبي في محطة احترافية جديدة لنجم عراقي صاعد.