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هل يغادر يونايتد؟.. زيدان إقبال يكشف عن مستقبله

رياضة

2022-07-17 | 10:01
هل يغادر يونايتد؟.. زيدان إقبال يكشف عن مستقبله
3,213 مشاهدة

كشف زيدان إقبال لاعب منتخب العراق، عن مستقبله مع الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد تألقه خلال الجولة الآسيوية التحضيرية لفريق "الشياطين الحمر"، والتي أسفرت عن تحقيق الفوز على الغريم ليفربول 4-0 ، وعلى ملبورن فيكتوري الأسترالي 4-1.

وقال إقبال في تصريحات خاصة لصحيفة "الغادريان" البريطانية، خلال تواجده الحالي مع بعثة يونايتد في مدينة ملبورن الأسترالية: "إذا توفرت لي فرصة الخروج على سبيل الإعارة للموسم المقبل 2022-2023، سأدرس الإيجابيات والسلبيات, من السابق لأوانه الحديث حالياً عن ذلك، علينا الانتظار، لا نعلم ماذا يحمل لنا المستقبل!، ولكنني بكلِّ تأكيد أعلم أن الفرصة قد لا تأتي مرةً أخرى، لهذا أقاتل من أجلها، والباقي متروك للباريء عز وجل".

وأضاف: "نشأت في مانشستر يونايتد، ولعبت هنا منذ أن كنت في التاسعة من عمري، وحلمي تحقق باللعب أمام 90 ألف متفرج في بانكوك، أمام فريق مثل ليفربول وملبورن فيكتوري، وكذلك اللعب في دوري أبطال أوروبا، من الصعب جداً وصف ذلك".

وامتدح لاعب المنتخب العراقي المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، مؤكداً أنه يقدّم أفكاراً جديدة، وأنه سعيدٌ للغاية بالعمل معه، مشيراً إلى أنه أضاف الشيء الكثير له خلال فترة الأسابيع الـ3 الماضية.

وشكر زيدان إقبال، الجماهير التي تشجعه في الملعب وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً: "إنه شعور جميل عندما تتلقى كل هذا الحب والدعم"، مضيفا بأنه سيعمل على أن يكون عند حسن الظن دوماً، من خلال تقديم 100% من العطاء في التدريبات والمباريات.

وتطالب جماهير الفريق الإنجليزي بمنح الموهبة العراقية، صاحبة الـ19 ربيعاً، الفرصة الكاملة مع الفريق الأول في الموسم المقبل، عطفاً على المستويات الفنية الجدية، التي قدّمها في مباراتي ليفربول وملبورن فيكتوري الوديتين، حيث كتب أحدهم: "زيدان إقبال جاهز الآن، إنه بول سكولز القادم، لا أعتقد أننا بحاجة إلى دي يونغ".

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