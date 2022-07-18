بايرن ميونخ ويوفنتوس يتوصلان لاتفاق بشأن دي ليخت

فقد قال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، اليوم الاثنين، عبر حسابه على "تويتر": "توصل بايرن ميونخ ويوفنتوس إلى اتفاق نهائي حول صفقة دي ليخت، أمس، مقابل 70 مليون يورو رسوم كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 10 ملايين يورو".وأضاف رومانو: "سيتم الانتهاء من الصفقة مطلع هذا الأسبوع.. وسيغادر دي ليخت إلى ميونخ من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، وتوقيع العقد كلاعب جديد في بايرن".واختتم: "عقد دي ليخت سيمتد حتى يونيو/حزيران 2027، وقد أرسله بايرن بالفعل إلى وكيله رافائيلا بيمنتا".يذكر أن يوفنتوس يحاول التعاقد مع البرازيلي جليسون بريمر، مدافع تورينو، لتعويض رحيل اللاعب الهولندي.