برشلونة يعرض 3 ملايين يورو لضم نجم تشيلسي

وينتهي عقد أزبيليكويتا مع البلوز في صيف 2023، لكنه يرغب في خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة بدأ مفاوضات التعاقد مع أزبيليكويتا، الأسبوع الماضي، وأرسل عرضا لتشيلسي يبلغ 3 ملايين يورو.وأشارت إلى أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة وجوردي كرويف عضو مجلس الإدارة سيواصلان العمل على حسم الصفقة هذا الأسبوع.وأوضحت أن برشلونة لديه معلومات بأن تشيلسي لن يعيق رحيل أزبيليكويتا، وسيوافق على مغادرته مقابل عرض مالي منخفض، بمجرد التعاقد مع لاعب بديل.ويستطيع أزبيليكويتا اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر وأيمن ما سيوفر العديد من الحلول أمام المدرب تشافي هيرنانديز في الموسم الجديد.