ماني: هدفي بسيط للغاية.. الفوز بكل لقب ممكن مع بايرن ميونخ

وقال ماني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كل لاعب لديه هدف بكل تأكيد، وهدفي بسيط للغاية وهو الفوز بكل لقب ممكن مع هذا النادي العظيم".وأضاف: "عندما تلعب مع بايرن ميونخ، يتوجب عليك الفوز بالألقاب، أنا محظوظ بكوني جزءا من هذا الفريق، وأريد الفوز بكل الكؤوس الممكنة مع زملائي".وتابع ماني: "وقعت في حب المدينة منذ فترة تواجدي مع سالزبورج، هذه المدينة واحدة من الأفضل بالنسبة لي، والأشخاص هنا لطاف، أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا".يذكر أن بايرن ميونخ سيواجه في الفترة الإعدادية للموسم كل من دي سي يونايتد يوم 21 من شهر تموز الجاري، ومن ثم مانشستر سيتي بعدها بثلاثة أيام، قبل مواجهة لايبزيج في السوبر الألماني يوم 30 تموز.