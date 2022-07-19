مدرب مانشستر يونايتد: رونالدو ليس للبيع

ونقل الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، تصريحات عن المدرب تين هاغ، قال فيها: "كريستيانو رونالدو ليس للبيع، وخططي تعتمد عليه، كما أنني أتطلع للعمل معه".وواصل: "لا يزال الوضع كما هو، وأنا على دراية جيدة بوضع اللاعب، كما أنه لديه خيار مواصلة العمل معنا لموسم آخر".وبسؤاله عما إذا كان يستطيع "الدون" البقاء في مانشستر يونايتد لما بعد الموسم المقبل (2022-23)، أجاب المدرب الهولندي بـ "نعم".وارتبط اسم قائد منتخب البرتغال بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الفترة الماضية، وذلك بعد صدور تقارير وأنباء تؤكد رغبته في الرحيل عن "الشياطين الحمر"، لضمان اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.وكان تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني من بين الأندية التي ارتطبت بمهاجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق خلال الأسابيع الماضية، لكن تشيلسي وبايرن استبعدا إمكانية ضم رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وفقاً لتقارير إعلامية.في سياق آخر، تحدث تين هاغ عن مواطنه ولاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي يرفض الرحيل عن البارسا، رغم توصل كلا الناديين إلى اتفاق مالي بقيمة 85 مليون يورو، يحصل بموجبه مانشستر يونايتد على خدمات لاعب أياكس أمستردام الهولندي السابق، بحسب ما أشارت إليه تقارير متنوعة.وقال تين هاغ: "نحن نبحث عن لاعب يمكنه الإجادة في مركز خط الوسط، لكنه يجب أن يكون مناسباً، ولا يوجد الكثير من اللاعبين القادرين على الإجادة في هذا المركز بالمستوى الذي نتطلع إليه".