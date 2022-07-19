ديبالا يرفض رقم قميص تاريخي

ومن المتوقع أن يعلن روما عن تعاقده بشكل رسمي مع ديبالا، في الساعات القليلة المقبلة، بعدما اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية صباح الثلاثاء، والتي أجراها في إحدى العيادات الطبية الخاصة في البرتغال.وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن توتي شجع فكرة ارتداء ديبالا للقميص رقم 10 والذي كان يرتديه مع روما حتى عام 2017، قبل إعلان اعتزاله كرة القدم، ولم يقم أي لاعب في روما بارتداء هذا الرقم منذ ذلك الوقت.وأضافت أن باولو لن يرتدي قميص توتي في روما، بالرغم من أنه كان يرتدي القميص رقم 10 في يوفنتوس، مشيرة إلى أن النجم الأرجنتيني سيرتدي القميص رقم 21 بدلا من ذلك، وبالتالي سيتخلى لاعب مانشستر يونايتد السابق القادم إلى روما نيمانيا ماتيتش عن رقم 21 الذي سبق واختاره مع الذئاب، ليرتدي الرقم 8.يشار إلى أنه من المنتظر أن يوقع ديبالا على عقد مع روما لمدة ثلاث سنوات مع خيار التمديد لسنة أخرى إضافية، مع وجود شرط جزائي قيمته 20 مليون يورو.