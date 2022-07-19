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تعرف على ترتيب أكثر 10 أندية إنفاقا في الميركاتو الصيفي

رياضة

2022-07-19 | 06:20
تعرف على ترتيب أكثر 10 أندية إنفاقا في الميركاتو الصيفي
487 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
تصدر بايرن ميونخ الألماني قائمة الأندية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الجارية وذلك عقب حسم صفقة الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس مقابل 70 مليون يورو بالإضافة لمتغيرات.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية أنفق بايرن ميونخ 120,5 مليون يورو على 3 لاعبين وهم: (الهولندي ماتيس دي ليخت 70 مليون يورو والسنغالي ساديو ماني 32 مليون يورو والهولندي ريال جرافينبيرش 18،5 مليون يورو).

وحل في مركز الوصافة، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بإنفاق 108,75 على صفقتين شملت كل من (النرويجي إيرلينغ هالاند 60 مليون يورو والإنجليزي كالفين فيليبس 48,75 مليون يورو).

وجاء برشلونة في المركز الثالث بإنفاق 103 ملايين يورو مقابل ضم (البولندي روبيرت ليفاندوفسكي 45 مليون يورو والبرازيلي رافينيا 58 مليون يورو).

أما في المركز الرابع حل أرسنال بـ97,06 مليون يورو مقابل (البرازيلي غابرييل خيسوس 52,2 مليون يورو والبرتغالي فابيو فييرا 35 مليون يورو والأمريكي مات تيرنر مقابل 6,36 مليون يورو والبرازيلي ماركينهوس 3,5 مليون يورو).

وفي المركز الخامس أتى تشيلسي بمبلغ 94,2 مليون يورو مقابل التعاقد مع (الإنجليزي رحيم سترلينغ 56,2 مليون يورو السنغالي خاليدو كوليبالي مقابل 38 مليون يورو).

واحتل بروسيا دورتموند المركز السادس برصيد 86 مليون يورو مقابل (الإيفواري سيباستيان هيلير 31 مليون يورو والألماني كريم أديمي 30 مليون يورو والألماني نيكو شلوتربيك 20 مليون يورو والتركي صالح أوزكان 5 ملايين يورو).

وجاء ليفربول في المركز السابع بإنفاق مبلغ 85,8 مليون يورو مقابل ضم (الأوروغوياني نونيز 75 مليون يورو والإنجليزي فابيو كارفالهو 5,9 مليون يورو والأسكتلندي كالفين رامزي 4,9 مليون يورو).

أما المركز الثامن كان من نصيب ريال مدريد بـ 80 مليون يورو في صفقة واحدة هي (الفرنسي أوريلين تشاوميني).

تاسعا كان باريس سان جيرمان الذي أنفق مبلغ 79,5 مليون يورو مقابل ضم (البرتغاليين فيتينها 41,5 مليون يورو و38 مليون يورو مقابل تفعيل شراء عقد البرتغالي نونو مينديز).

بينما أنفق مانشستر يونايتد مبلغ 72,37 مليون يورو وجاء في المركز العاشر وضم (المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مقابل 57،37 مليون يورو والهولندي ثيريل مالاسيا مقابل 15 مليون يورو).
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